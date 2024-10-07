В «Авито» назвали размер зарплат специалистов по внешней торговле

С января по октябрь 2024 года число вакансий для специалистов по внешней торговле в России выросло на 12%, а средние зарплатные предложения для них увеличились на 18%, составив 70 411 руб. в месяц. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Авито Работа», результаты исследования есть у РБК.

Эксперты проанализировали, как изменился спрос на работников в сфере экспорта и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в сравнении с третьим кварталом 2023 года, и составили рейтинг профессий с наибольшим приростом средних зарплатных предложений.

Чаще всего, согласно исследованию, работодатели в сфере ВЭД искали бухгалтеров, менеджеров по продажам, логистов, специалистов по закупкам и менеджеров по работе с клиентами.

В число лидеров по приросту средних предлагаемых зарплат в этой сфере вошли менеджеры по работе с клиентами (средняя предлагаемая зарплата выросла на 34% и составила 81 411 руб.), менеджер по продажам (зарплата выросла на 28% и составила 110 269 руб.).

«Рост спроса на специалистов по закупкам и продажам в сфере ВЭД — прямое следствие развития внешнеэкономических отношений с российскими партнерами. По данным Минпромторга России, за первые 5 месяцев 2024 года товарооборот России со странами БРИКС вырос на 6,3%. Мы наблюдаем, как бизнес адаптируется к новым реалиям, осваивая новые рынки и налаживая альтернативные цепочки поставок», — заявил директор по развитию сервиса «Авито Работа» Роман Губанов.

Ранее специалисты сервиса выяснили, что лидером среди областей экономики по наибольшему относительному приросту зарплат для новых сотрудников стала сфера сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.

По данным исследования, рост зарплатных предложений в этой области в 2024 году по сравнению с третьим кварталом предыдущего года составил 30%, в среднем работникам за полный рабочий день предлагают 65 751 руб. в месяц.