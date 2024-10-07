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В «Авито» назвали размер зарплат специалистов по внешней торговле

С января по октябрь 2024 года число вакансий для специалистов по внешней торговле в России выросло на 12%, а средние зарплатные предложения для них увеличились на 18%, составив 70 411 руб. в месяц. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Авито Работа», результаты исследования есть у РБК.

Эксперты проанализировали, как изменился спрос на работников в сфере экспорта и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в сравнении с третьим кварталом 2023 года, и составили рейтинг профессий с наибольшим приростом средних зарплатных предложений.

Чаще всего, согласно исследованию, работодатели в сфере ВЭД искали бухгалтеров, менеджеров по продажам, логистов, специалистов по закупкам и менеджеров по работе с клиентами.

В число лидеров по приросту средних предлагаемых зарплат в этой сфере вошли менеджеры по работе с клиентами (средняя предлагаемая зарплата выросла на 34% и составила 81 411 руб.), менеджер по продажам (зарплата выросла на 28% и составила 110 269 руб.).

«Рост спроса на специалистов по закупкам и продажам в сфере ВЭД — прямое следствие развития внешнеэкономических отношений с российскими партнерами. По данным Минпромторга России, за первые 5 месяцев 2024 года товарооборот России со странами БРИКС вырос на 6,3%. Мы наблюдаем, как бизнес адаптируется к новым реалиям, осваивая новые рынки и налаживая альтернативные цепочки поставок», — заявил директор по развитию сервиса «Авито Работа» Роман Губанов.

Лидером по процентному приросту зарплат назвали сельское хозяйство
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее специалисты сервиса выяснили, что лидером среди областей экономики по наибольшему относительному приросту зарплат для новых сотрудников стала сфера сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.

По данным исследования, рост зарплатных предложений в этой области в 2024 году по сравнению с третьим кварталом предыдущего года составил 30%, в среднем работникам за полный рабочий день предлагают 65 751 руб. в месяц.

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Авито внешняя торговля спрос Зарплаты
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