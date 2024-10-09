В Саратовской области ФСБ накрыла ячейку движения «Аллатра»

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Силовики в Саратовской области пресекли деятельность ячейки международного общественного движения «Аллатра», признанного в России нежелательным. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

По данным Генпрокуратуры, движение возглавляет гражданин Украины, а его члены получают «указания от украинских кураторов».

«УФСБ России по Саратовской области во взаимодействии с УФСБ России по 27-й ракетной армии выявлена и пресечена преступная деятельность региональной ячейки международного общественного движения «Аллатра», — говорится в сообщении.

В ходе обысков силовики изъяли у лидеров и активных участников движения печатные агитационные материалы с символикой организации, а также литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов Минюста России. С подозреваемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело возбудили по ч. 3. ст. 284.1 Уголовного кодекса (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности). По этой статье предусмотрено наказание в том числе в виде лишения свободы до шести лет.

В 2023 году Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Международного общественного движения «Аллатра» на территории России.

Ведомство считает, что «Аллатра» с начала спецоперации на Украине распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия российской армии. Кроме того, движение нарушает требования российского законодательства, занимаясь в России миссионерской деятельностью без статуса религиозной организации.