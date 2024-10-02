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Политика ,  
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Минюст внес польский телеканал Belsat в реестр нежелательных организаций

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Минюст России внес польский государственный телеканал Belsat в реестр нежелательных организаций, следует из публикации на сайте ведомства.

Таким образом министерство выполнило решение Генпрокуратуры, которая 13 сентября признала телеканал нежелательной организацией на территории России.

Телеканал Belsat признали нежелательным в России
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Belsat — спутниковый телеканал, созданный в 2007 году по договору МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP). Он вещает преимущественно на белорусском и русском языках.

Телеканал заблокировали в Белоруссии в августе 2020 года на фоне массовых протестов после президентских выборов. Тогда победу одержал Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, но оппозиция не согласилась с официальными данными об итогах выборов.

В ноябре 2021 года телеканал признали в Белоруссии экстремистской организацией.

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Теги
телеканал «Белсат» Польша Минюст нежелательные организации
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