Суд назвал основания для признания комика Белого иноагентом

Руслан Белый (Фото: ruslan_belyy / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Комика и экс-участника Comedy Club Руслана Белого внесли в реестр иноагентов в том числе из-за постов с критикой спецоперации в его соцсетях, говорится в тексте решения Замоскворецкого суда Москвы.

Суд отказал Белому в удовлетворении иска, который артист подал к Минюсту России с просьбой признать решение о включении в список иноагентов незаконным и исключить его из реестра. В числе аргументов суда — посты в соцсетях Белого с критикой спецоперации на Украине и созданный им стендап «Все еще», который в документах суда назван антивоенным.

«Установлено, что на страницах социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), YouTube-канала «Руслан Белый», принадлежавших Белому Р. В., последний распространяет для неограниченного круга лиц публикации и видео политического характера с критикой специальной военной операции (СВО)», — говорится в документе.

Кроме того, в суде заявили, что, согласно данным Росфинмониторинга, Белый получал «денежные средства от неустановленных лиц» из Австрии в период с марта по апрель 2023 года.

Минюст включил Белого в список иностранных агентов 1 сентября. Комик, как заявило ведомство, участвовал в создании материалов иностранных агентов, выступал против военных действий на Украине и «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации». Белый живет за пределами России, отметил Минюст.

В апреле 2024 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал комика за нарушение законодательства об иностранных агентах. Его признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента из-за отсутствия специальной плашки в публикациях (ч. 4 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.