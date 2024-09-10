Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали по делу о возбуждении ненависти

После начала военной операции Гаврилов переехал в Грузию, однако вернулся в Россию и недавно начал тур по городам. Его задержали перед концертом в Нижнем Новгороде и арестовали на 13 суток за высказывания на YouTube

Дмитрий Гаврилов (Фото: dima.gavr / VK)

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток по административной статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП), сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда.

«20 января 2023 года на видеохостинге YouTube обнаружен видеоролик за авторством Гаврилова, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе, при этом указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», — объяснили задержание комика в суде. Там отметили, что он полностью признал свою вину.

Как пишет местный портал НН.ру, Гаврилова задержали 8 сентября перед его концертом в Нижнем Новгороде. Причиной, по данным портала, стали «оскорбительные шутки Гаврилова в сторону россиян». Baza пишет, что его задержали из-за концерта в Тбилиси.

В телеграм-канале «Оперативные сводки», который связывают с силовиками, позже появилась запись извинения Гаврилова на камеру. «В своем стендап-видео я позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан России или дискредитацию ВС России. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — говорит артист.