Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали по делу о возбуждении ненависти
Стендап-комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток по административной статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП), сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда.
«20 января 2023 года на видеохостинге YouTube обнаружен видеоролик за авторством Гаврилова, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе, при этом указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», — объяснили задержание комика в суде. Там отметили, что он полностью признал свою вину.
Как пишет местный портал НН.ру, Гаврилова задержали 8 сентября перед его концертом в Нижнем Новгороде. Причиной, по данным портала, стали «оскорбительные шутки Гаврилова в сторону россиян». Baza пишет, что его задержали из-за концерта в Тбилиси.
В телеграм-канале «Оперативные сводки», который связывают с силовиками, позже появилась запись извинения Гаврилова на камеру. «В своем стендап-видео я позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан России или дискредитацию ВС России. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — говорит артист.
Гаврилов — комик из Нижнего Новгорода. Участник таких юмористических проектов, как «Открытый микрофон», «Прожарка», Stand Up на ТНТ и др. После начала спецоперации переехал в Грузию, объяснив это тем, что в России стало небезопасно.
6 сентября стендапер начал тур по стране, успел выступить в Ижевске и Казани, но был задержан перед концертом в Нижнем Новгороде. После задержания были отменены его концерты в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
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