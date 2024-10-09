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Общество ,  
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В Якутии умерла девочка, пострадавшая от нападения стаи собак

Минздрав Якутии: пострадавшая от нападения собак девочка умерла
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Девочка, пострадавшая из-за нападения собак в поселке Чульман в Якутии, умерла, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Врачами было сделано все возможное для ее спасения, но, к большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм несовместимых с жизнью, девочка скончалась», — говорится в сообщении.

Накануне минздрав сообщал, что состояние ребенка остается крайне тяжелым, местные врачи постоянно были на связи с ведущими специалистами Педиатрического центра Национального центра медицины по вопросам лечения.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

7 октября на девочку 2012 года рождения напали бездомные собаки. Это случилось вблизи дома № 12 по ул. Строителей. Собак отогнали отец девочки и прохожий. Школьница получила укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы.

Ребенка доставили в травматологическое отделение Нерюнгринской центральной районной больницы, где врачи провели многочасовую операцию. Однако состояние девочки продолжало оставаться крайне тяжелым.

После нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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В июне бродячие собаки напали на 9-летнего ребенка, отдыхавшего в детском лагере «Арахлей» под Читой. Пресс-служба прокуратуры Забайкалья сообщала, что воспитанник лагеря в отсутствие контроля взрослых направился в неогороженную часть лагеря в лесном массиве, где на него напали бездомные собаки.

Мальчика доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы в Чите в тяжелом состоянии. Потом ребенка перевели в Москву, где он перенес несколько операций по пересадке кожи, и только в конце сентября он вернулся в Забайкалье.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса).

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