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Общество ,  
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В Якутии завели дело после нападения бездомных собак на ребенка

В якутском поселке Чульман стая бездомных собак напала на 12-летнюю девочку, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

По данным следствия, 7 октября собаки набросились на ребенка неподалеку от дома девочки. Животных отогнали прохожие и отец школьницы.

«В результате нападения девочка получила укушенно-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы. Ребенку оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Следователи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

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Фото:Прокуратура Хабаровского края

О начале проверки по факту ЧП сообщили в региональной прокуратуре.

По информации Минздрава республики, пострадавшей девочке провели многочасовую операцию. Ребенка доставили в Нерюнгринскую ЦРБ, ее состояние остается крайне тяжелым. Ее врачей консультируют специалисты педиатрического центра республиканской больницы № 1.

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Якутия Следственный комитет бродячие собаки
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