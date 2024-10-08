В Якутии завели дело после нападения бездомных собак на ребенка

В якутском поселке Чульман стая бездомных собак напала на 12-летнюю девочку, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

По данным следствия, 7 октября собаки набросились на ребенка неподалеку от дома девочки. Животных отогнали прохожие и отец школьницы.

«В результате нападения девочка получила укушенно-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы. Ребенку оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Следователи по поручению председателя СК Александра Бастрыкина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

О начале проверки по факту ЧП сообщили в региональной прокуратуре.

По информации Минздрава республики, пострадавшей девочке провели многочасовую операцию. Ребенка доставили в Нерюнгринскую ЦРБ, ее состояние остается крайне тяжелым. Ее врачей консультируют специалисты педиатрического центра республиканской больницы № 1.