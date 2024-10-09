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Выборы президента США ,  
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Посольство увидело признак бессилия в словах Харрис о Путине

Посольство России: слова Харрис о Путине говорят о бессилии элиты США
Сюжет
Выборы президента США
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Посольство России в США назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба дипмиссии.

«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Владимировича Путина. <...> Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны», — заявили дипломаты.

В посольстве также отметили, что «хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки» и ситуация говорит о «бессилии правящих кругов в Вашингтоне».

Накануне Харрис — кандидат в президенты США от демократов — выступила в «Шоу Говарда Стерна» и, комментируя утверждения из новой книги американского журналиста Боба Вудварда (автор расследования, которое привело к «Уотергейтскому скандалу») «Война», назвала Путина «диктатором-убийцей».

Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине
Политика
Камала Харрис

Харрис во время интервью также раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа и назвала его «болезненным неудачником».

Ранее президент США от демократов Джо Байден неоднократно нелестно отзывался о Путине в публичных выступлениях. Так, в марте 2021 года он согласился с утверждением, что Путин является убийцей. Президент России в ответ вспомнил слова «кто как обзывается — тот так и называется».

8 октября 2024 года Харрис отказалась от встречи с Путиным и заявила, что не приемлет двусторонней встречи, в рамках которой Украина не имела бы голоса. Трамп говорил, что для окончания конфликта в 24 часа созвонился бы с Путиным и Зеленским.

Кремль неоднократно комментировал оскорбительные высказывания в адрес президента России. В июле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуважительными и неприемлемыми оскорбления президента США Джо Байдена.

«Считаем абсолютно недопустимым, непозволительным поведение для главы государства, когда он так неуважительно высказывается о главах других государств — я имею в виду его высказывание в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо», — сказал тогда Песков.

Он также добавил, что это «никак не красит главу американского государства».

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посольство России в США США Камала Харрис Владимир Путин оскорбление
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
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