«Почта России» объявила о денежных переводах в Турцию без комиссии

Фото: Олег Яковлев / РБК

Клиенты «Почты России» получили возможность отправлять моментальные денежные переводы в Турцию, операция не будет облагаться комиссией, сообщила пресс-служба госкомпании.

Перевод можно сделать из 30 тыс. почтовых отделений и в мобильном приложении «Почты России». Турецкие адресаты смогут получить деньги «сразу же» в 124 точках страны. На сайте компании говорится, что средний срок доставки международного денежного перевода составляет два дня.

В пресс-службе «Почты России» уточнили, что максимальная сумма разового денежного перевода составляет 300 тыс. руб. По данным «Коммерсанта», получатель в Турции может забрать деньги в долларах США, однако за конвертацию валюты банк может взимать комиссию.

Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев добавил, что перевести деньги можно еще по 15 направлениям, в том числе в Сербию, Кипр, Грецию, страны ближнего зарубежья.

Точки получения в Турции находятся в 25 городах, крупных курортных центрах, таких как Анталья, Стамбул и Анкара.

Турция традиционно входит в число наиболее популярных направлений для поездок российских туристов за рубеж. За три летних месяца 2024 года Турцию посетили 2,73 млн россиян — на 7% больше, чем в июне—августе предыдущего года. Кроме того, число поездок стало рекордным с 2019 года.