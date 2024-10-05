Какая страна почти догнала Турцию по числу поездок россиян. Инфографика
В первом полугодии 2024 года россияне совершили в Абхазию 2,163 млн поездок. Этот показатель не сильно отстает от числа поездок россиян в Турцию (2,522 млн поездок) и опережает число поездок в Казахстан (1,235 млн поездок), следует из данных статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК
Сильнее всего из стран топ-10 число поездок выросло в Китай (+184,5%, до 0,793 млн поездок), Грузию (+31,5%, до 0,522 млн поездок) и Таиланд (+30,1%, до 717,2 млн поездок).
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным
В России из-за неурожая яблок подорожает сидр
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов