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Военная операция на Украине ,  
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СК объяснил арест священника, военного и бизнесмена по делу об убийствах

СК: белгородский священник Дементеев и военный Селютин связаны с криминалом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Арестованные по делу об убийствах, похищениях и вымогательствах священник Станислав Дементеев из Белгородской области, военный Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов связаны с криминалом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Так, по мнению Следственного комитета, Дементеев, Морозов и Селютин, находясь на свободе, «обладая обширными преступными связями в криминальной среде», могут скрыться от предварительного следствия и суда. Следствие считает, что арестованные за многочисленные преступления в 1997–2017 годах могут связаться с соучастниками и создать ложные доказательства своей невиновности.

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Селютин, Морозов и Дементеев входили в организованную преступную группу (ОПГ) из числа жителей Губкинского района Белгородской области. Не менее двух возможных жертв участников ОПГ до сих пор не нашли. Как написала газета «Коммерсантъ» в апреле 2024 года, речь идет о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений.

После начала военной операции на Украине Селютин отправился в зону боев. Один из предполагаемых лидеров группировки также принял участие в боевых действиях и погиб. Адвокаты Селютина, обжалуя арест, отмечали, что с момента вменяемых преступлений прошло 26 лет, после чего тот не создавал угрозы общественной безопасности и пошел добровольцем на военную службу после начала полномасштабных боев и на момент задержания был военнослужащим. Защита настаивает, что Селютин не преступник, а «ответственный гражданин, исполняющий свой долг перед Родиной».

Дементеев служит при Губкинской епархии Русской православной церкви, при крещении он получил имя Евстафий.

Суд посчитал, что Селютин, Морозов и Дементеев могут скрыться на Украине, если им изменить меру пресечения.

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Следственный комитет российские военные священники Белгородская область Военная операция на Украине
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