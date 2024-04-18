Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом

Военнослужащий из зоны военной операции и священник в 1990-х возглавляли ОПГ и боролись за лидерство в криминальном мире путем убийств и похищений людей, некоторых жертв не могут найти до сих пор, следует из материалов дела

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Следственный комитет расследует дело о похищении людей, вымогательствах и убийствах, в чем обвиняют священника Станислава Дементеева, военнослужащего Игоря Селютина и бизнесмена Степана Морозова, пишет «Коммерсантъ».

Они входили в организованную преступную группу (ОПГ) из числа жителей Губкинского района Белгородской области, которую создали в 1980-1990 годах, полагает следствие. Согласно материалам дела, подозреваемые совершали преступления с 1997 по 2017 год с целью обогащения и борьбы за криминальное лидерство в регионе.

Не менее двух возможных жертв участников ОПГ до сих пор не найдены. Источники газеты рассказали, что речь идет о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений. Пресс-служба СК подчеркнула, что подробности расследования предавать огласке пока преждевременно.

Один из предполагаемых лидеров группировки отправился добровольцев в зону военной операции и погиб в ходе боевых действий, пишет газета, не называя его имени. Подозреваемый Игорь Селютин тоже участвовал в военной операции.

Адвокаты Селютина, обжалуя арест, отмечали, что с момента вменяемых преступлений прошло 26 лет, после чего тот не создавал угрозы общественной безопасности и пошел добровольцем на военную службу после начала полномасштабных боев, и на момент задержания был военнослужащим. Он служил в бригаде «Пятнашка». Селютин служил снайпером и не раз награждался почетными грамотами за успехи. Его защита настаивает, что Селютин не преступник, а «ответственный гражданин, исполняющий свой долг перед Родиной».

Священник Дементеев, получивший при крещении имя Евстафий, является священником Губкинской епархии РПЦ, следует из материалов дела. В епархии рассказали, что тот временно совершал богослужения и требы в приходе храма Всех Святых, в земле Российской просиявших. Он расположен в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области.

Суд учел аргументы защиты о несостоятельности обвинений, но отказался отпустить фигурантов. Им снова продлили арест до 6 июня по ст. 105, 126 и 163 УК. Суд посчитал, что Дементеев, Селютин и Морозов, «обладая обширными преступными связями в криминальной среде» для избежания наказания могут скрыться, в том числе на территории Украины.