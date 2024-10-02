Полковник Росгвардии Гамаюнов частично признал вину в участии в ОПГ

Олег Гамаюнов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов частично признал вину в участии в организованной преступной группе (ОПГ), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Гамаюнова арестовали по делу о мошенничестве 30 сентября, он будет под стражей до 26 ноября.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что Гамаюнов, по версии следователей, входил в состав ОПГ, созданной для хищения бюджетных средств. Группу удалось разоблачить силами Росгвардии и военной разведки ФСБ.

По данным Хинштейна, ОПГ состояла из сотрудников нескольких подразделений центрального аппарата Росгвардии — департамента госзакупок и главного управления авиации, а также из коммерсантов. Первые помогали вторым заключить госконтракты на заведомо невыгодных для России условиях.

В деле полковника фигурирует гособоронзаказ на поставки Росгвардии летно-технических комплексов. Ущерб, возникший из-за действий Гамаюнова, оценивают более чем в 80 млн руб. Полученные из бюджета средства в дальнейшем выводили и обналичивали, добавил Хинштейн.