Алаудинов ответил на задержание адвоката по делу о своем отравлении
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что «абсолютно спокойно» относится к задержанию адвоката Дениса Шапиро (ранее носил имя Дионисий Золотов). Об этом командир написал в своем телеграм-канале.
«К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся», — написал Алаудинов, добавив, что Шапиро был одним из адвокатов по делу о его отравлении в феврале 2023 года.
Об отравлении командира «Ахмата» сообщил 13 февраля прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, личный адъютант передал Алаудинову конверт с сообщением, пропитанный отравляющим веществом. Командира спецотряда и двух офицеров, которые контактировали с конвертом, госпитализировали в Москву.
При этом он отметил, что даже в случае обвинительного приговора суда, благодарен Шапиро за его помощь бойцам «АХМАТ» — в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования» и др.
Накануне адвоката отправили под арест до 7 декабря 2024 года за мошенничество в особо крупном размере. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
По информации «Коммерсанта», Шапиро обвиняют в вымогательстве 400 млн руб. за помощь в закрытии уголовного дела.
Адвокат уже был ранее судим — за мошенничество и за хищение 80 млн руб. Он также сидел в одной из «ВИП-камер» в «Матросской тишине» — история во второй половине 2010-х вызвала большой скандал.
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