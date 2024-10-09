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Алаудинов ответил на задержание адвоката по делу о своем отравлении

Алаудинов: «абсолютно спокойно» отношусь к задержанию адвоката Шапиро

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что «абсолютно спокойно» относится к задержанию адвоката Дениса Шапиро (ранее носил имя Дионисий Золотов). Об этом командир написал в своем телеграм-канале.

«К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся», — написал Алаудинов, добавив, что Шапиро был одним из адвокатов по делу о его отравлении в феврале 2023 года.

Об отравлении командира «Ахмата» сообщил 13 февраля прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, личный адъютант передал Алаудинову конверт с сообщением, пропитанный отравляющим веществом. Командира спецотряда и двух офицеров, которые контактировали с конвертом, госпитализировали в Москву.

При этом он отметил, что даже в случае обвинительного приговора суда, благодарен Шапиро за его помощь бойцам «АХМАТ» — в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования» и др.

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Денис Шапиро

Накануне адвоката отправили под арест до 7 декабря 2024 года за мошенничество в особо крупном размере. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

По информации «Коммерсанта», Шапиро обвиняют в вымогательстве 400 млн руб. за помощь в закрытии уголовного дела.

Адвокат уже был ранее судим — за мошенничество и за хищение 80 млн руб. Он также сидел в одной из «ВИП-камер» в «Матросской тишине» — история во второй половине 2010-х вызвала большой скандал.

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Апти Алаудинов адвокат Дионисий Золотов мошенничество
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