Новый генсек НАТО уклонился от ответа на вопрос о членстве Украины
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос журналистов о возможности членства Украины в альянсе без части бывшей территории, сказал, что не собирается спекулировать на этом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, трансляцию вел Reuters.
«Я не хочу строить догадки на данном этапе», — сказал Рютте.
При этом он подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО — это необратимый процесс.
Генсек НАТО также напомнил, что эта тема поднималась и на саммите в Вашингтоне, который проходил в июле.
Кроме военной помощи, в основной части коммюнике по итогам саммита говорится, что «будущее Украины лежит в НАТО». Однако официальное приглашение присоединиться к альянсу Киеву направят лишь тогда, когда «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия».
На прошлой неделе ушедший в отставку Йенс Столтенберг в интервью Financial Times не исключил, что Украина может присоединиться к НАТО без утраченных территорий. В таком случае гарантии безопасности блока будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории, пояснил бывший генсек.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о рисках эскалации при размещении инфраструктуры НАТО близ российских границ, а стремление Киева войти в блок называл одной из причин начала военных действий на Украине. В июне он выдвинул свои условия мира, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
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