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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об уничтожении воздушной цели близ Новошахтинска

Губернатор Голубев: близ Новошахтинска силы ПВО уничтожили воздушную цель
Сюжет
Военная операция на Украине

Близ Новошахтинска Ростовской области силы ПВО уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

По предварительным данным, это был беспилотник самолетного типа, уточнил он.

«Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

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В ночь на 29 сентября над Ростовской областью было сбито 18 БПЛА, заявлял Голубев. В Милютинском районе в результате падения беспилотника возник лесной пожар. Его потушили вечером 30 сентября.

Утром 4 октября близ села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен дрон. Никто не пострадал, сообщал глава региона.

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Василий Голубев Ростовская область Новошахтинск беспилотники
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