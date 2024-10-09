Губернатор сообщил об уничтожении воздушной цели близ Новошахтинска

Близ Новошахтинска Ростовской области силы ПВО уничтожили воздушную цель, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

По предварительным данным, это был беспилотник самолетного типа, уточнил он.

«Пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

В ночь на 29 сентября над Ростовской областью было сбито 18 БПЛА, заявлял Голубев. В Милютинском районе в результате падения беспилотника возник лесной пожар. Его потушили вечером 30 сентября.

Утром 4 октября близ села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен дрон. Никто не пострадал, сообщал глава региона.