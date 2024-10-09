Щербиновский район Кубани подвергся атаке дронов
Щербиновский район на севере Краснодарского края подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатора Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
Из-за падения обломков дрона в частном домовладении в селе Шабельское выбило стекла, а также была повреждена газовая труба.
Газ перекрыли, пожар потушен, никто не пострадал, уточнил губернатор.
«Поручил исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову оказать помощь жильцам дома в восстановлении поврежденного имущества», — написал он.
Материал дополняется
Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни
Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова
Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов
Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста
Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов