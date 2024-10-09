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Щербиновский район Кубани подвергся атаке дронов

Губернатор Кубани Кондратьев: Щербиновский район подвергся атаке дронов

Щербиновский район на севере Краснодарского края подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатора Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

Из-за падения обломков дрона в частном домовладении в селе Шабельское выбило стекла, а также была повреждена газовая труба.

Газ перекрыли, пожар потушен, никто не пострадал, уточнил губернатор.

«Поручил исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову оказать помощь жильцам дома в восстановлении поврежденного имущества», — написал он.

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