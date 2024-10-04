Орбан предупредил о начале «экономической холодной войны» ЕС с КНР

В ЕС уже сегодня могут проголосовать за введение пошлин до 45% на электромобили из Китая. Орбан предупредил о начале «экономической холодной войны» с Китаем и рассказал о работе над концепцией «экономического нейтралитета»

Виктор Орбан (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Европейский союз вступит в «экономическую холодную войну» в случае одобрения дополнительных пошлин на китайские электромобили, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Государства — члены ЕС уже сегодня могут проголосовать за введение пошлин до 45% на электромобили из Китая. Этому предшествовало определение ЕК о том, что Пекин несправедливо субсидирует свою отрасль электромобилей, и введение пошлин необходимо для защиты европейских компаний.

Орбан отметил, что введение таких пошлин представляет «огромную угрозу» для Венгрии, которая сильно зависит от экспорта немецких электромобилей, работающих, однако, на китайских батареях. Он также рассказал, что венгерское правительство работает над концепцией «экономического нейтралитета», которая направлена на поддержание прочных экономических связей с восточными экономиками, даже если мировая экономика «распадется на блоки».

Еврокомиссия начала расследование в отношении электромобилей из Китая еще прошлой осенью. На основании расследования ведомство решило, что производители этой продукции выигрывают от «несправедливого» субсидирования, что создает угрозу для производства таких электромобилей в ЕС. В рамках расследования чиновники также изучили вероятные последствия для импортеров, пользователей и потребителей аккумуляторных электромобилей (BEV) в ЕС.

В ответ Китай отреагировал антидемпинговым расследованием против европейских поставок свинины — крупной статьи китайского импорта из Европы.

Несмотря на это, уже в июле ЕК ввела временные компенсационные пошлины на импорт BEV. Размер пошлины зависит от китайского бренда. К BYD применяется 17,4-процентная пошлина, к Geely — 19,9%, а к SAIC — 37,6%. Компании, которые сотрудничали с расследованием, но не попали в выборку, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина для тех, кто не сотрудничал с европейским следствием, составляет 37,6%.

Пекин осудил этот «протекционистский шаг» и пригрозил увеличением тарифов на европейские молочные продукты, бренди, свинину и автомобили.