Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки из зарубежных сетей

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

На ресурсы Роскомнадзора были совершены безуспешные DDOS-атаки из-за рубежа, сообщил РБК представитель ведомства.

Их мощность составляла до 578.57 Гбит/сек., а скорость — до 50.76 млн п/с. Как отметил собеседник, атаки не достигают цели — ресурсы Роскомнадзора, в том числе сайт, работают без ограничений. По его словам, основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей.

По данным сервиса Downdetector, около 18:45 был зафиксирован сетевой сбой в работе Роскомнадзора (100%). В 19:30 процент сбоя начал падать и в 20:45 достиг 10%. При этом пик жалоб пришелся на 21:00 — тогда более 80% пользователей жаловались на проблемы в работе сайта — 818 жалоб.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к Discord из-за нарушений требования российского законодательства.

Как объяснило ведомство, они потребовали мессенджер удалить запрещенный контент, но некоторые материалы остались доступными. Кроме этого, мессенджер проигнорировал и решение суда о штрафе за неудаление.