 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки из зарубежных сетей

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

На ресурсы Роскомнадзора были совершены безуспешные DDOS-атаки из-за рубежа, сообщил РБК представитель ведомства.

Их мощность составляла до 578.57 Гбит/сек., а скорость — до 50.76 млн п/с. Как отметил собеседник, атаки не достигают цели — ресурсы Роскомнадзора, в том числе сайт, работают без ограничений. По его словам, основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей.

По данным сервиса Downdetector, около 18:45 был зафиксирован сетевой сбой в работе Роскомнадзора (100%). В 19:30 процент сбоя начал падать и в 20:45 достиг 10%. При этом пик жалоб пришелся на 21:00 — тогда более 80% пользователей жаловались на проблемы в работе сайта — 818 жалоб.

Роскомнадзор назвал число заблокированных с начала года серых сим-карт
Общество
Фото:Paul Zinken / dpa / Global Look Press

Ранее Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к Discord из-за нарушений требования российского законодательства.

Как объяснило ведомство, они потребовали мессенджер удалить запрещенный контент, но некоторые материалы остались доступными. Кроме этого, мессенджер проигнорировал и решение суда о штрафе за неудаление.

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Роскомнадзор DDos-атаки зарубеж
Материалы по теме
Роскомнадзор заблокировал Discord
Технологии и медиа
Роскомнадзор назвал число заблокированных с начала года серых сим-карт
Общество
Роскомнадзор назвал причину блокировки фильма «Горбатая гора»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 17:58
Суд в Москве арестовал представлявшего интересы Алаудинова адвокатаОбщество, 23:21
Дуров анонсировал новые функции в TelegramТехнологии и медиа, 23:12
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки из зарубежных сетейТехнологии и медиа, 23:08
При восхождении на Казбек в Грузии погибли двое альпинистов из РоссииОбщество, 23:05
Журналист рассказал, как Байден назвал Путина «воплощением зла»Политика, 22:30
При ударе Израиля по Дамаску погибли семь человекПолитика, 22:26
Лавров призвал Европу прислушаться к словам Фицо о ракетах для УкраиныПолитика, 22:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Близкие МотоТани заявили о выводе экспертов о виновности другого байкераОбщество, 21:55
В работе Московской электронной школы произошел масштабный сбойТехнологии и медиа, 21:43
Израиль ударил по Дамаску недалеко от посольства ИранаПолитика, 21:37
Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга на турнире WTAСпорт, 21:28
Во Внуково дважды за два часа ограничили полетыОбщество, 21:26
В США поспорили, достигнет ли ураган «Милтон» несуществующей категорииОбщество, 21:14
Гладков сообщил о раненной при обстреле ШебекиноПолитика, 21:11