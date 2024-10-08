С осужденных за рекордную взятку в биткоинах взыскали 7,8 млрд руб.
Балашихинский суд Подмосковья взыскал с бывшего следователя Марата Тамбиева и его коллеги Кристины Ляховенко почти 8 млрд руб. в доход государства по делу о рекордной взятке в биткоинах, передал ТАСС.
«Взыскать солидарно с Тамбиева и Ляховенко 7,809 млрд руб. в счет погашения ущерба», — цитирует агентство решение суда.
Дополнительно Тамбиеву предстоит выплатить 277 млн руб. в качестве компенсации за преступные действия.
Для возмещения ущерба под арестом остается имущество Тамбиева: мотоцикл и два машино-места, квартира и четыре нежилых помещения в Подмосковье, а также изъятые при обысках биткоины.
Ляховенко за взятку, превышение полномочий и фальсификацию доказательств получила девять лет колонии общего режима.
Третий обвиняемый по делу, их бывший коллега Дмитрий Губин, был объявлен в розыск.
Гособвинитель ранее просил для Тамбиева 20 лет колонии строгого режима со штрафом и запретом на должность в госорганах. Подсудимый, выступая в суде, заявил, что его «заставляют доказывать то, чего не было».
Ранее Тамбиев возглавлял следственный отдел СК по Тверскому району Москвы. Его и 27-летнего лейтенанта Кристину Ляховенко, которую считают сообщницей Тамбиева, обвинили в десяти эпизодах получения взяток в размере более $1,5 млн и 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.).
По данным СК, следователи получали взятки от хакеров из группировки Infraud Organization, которые продавали данные иностранцев в даркнете через их адвоката Романа Мейера (он оформил явку с повинной и дал показания против Тамбиева). В обмен следователи препятствовали развитию уголовных дел или способствовали смягчению мер пресечения. Адвокат забирал часть полученных от хакеров для дачи взятки средств себе.
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