Дело о крупнейших в истории России взятках начали рассматривать в суде

Начался суд по делу о крупнейшей в истории России взятке (более 7 млрд руб.). Защита утверждает, что у одного из подсудимых нет средств на услуги юриста, а вторая не может быть причастной к хищению, так как жила в съемной комнате

Марат Тамбиев (Фото: ИГСУ РАНХиГС)

В Балашихинском городском суде началось судебное заседание по делу о крупнейшей взятке в истории современной России. 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева и 27-летнего лейтенанта Кристину Ляховенко обвиняют в десяти эпизодах получения взяток в размере более $1,5 млн и 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.), писал «Коммерсантъ».

По версии следствия, Ляховенко выступила сообщницей Тамбиева, который возглавлял следственный отдел СК по Тверскому району Москвы. Лейтенант обвиняется в получении одной взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК). Майору вменяют, помимо десяти эпизодов взяток (ч. 6 ст. 290 УК), четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Ведомство обвиняет фигурантов в «дискредитации правовой деятельности государства по борьбе с преступностью».

Адвокат Тамбиева Игорь Копенкин в суде заявил, что у его подзащитного нет «финансовых возможностей» для оплаты услуг юристов, передает «РИА Новости». «Для эффективной защиты одного адвоката будет мало», — сказал Копенкин, который представляет интересы подсудимого бесплатно.

Тамбиев и его авдокат попросили суд привлечь к его защите супругу обвиняемого Эсмиру Раджабову. Однако суд отказал в ходатайстве, поскольку Раджабова не соответствует критериям защиты (пока учится и не имеет высшего юридического образования), а интересы Тамбиева уже представляет квалифицированный юрист.

Кроме того, как заявил Тамбиев журналистам, «абсурдно полагать», что его бывшая подчиненная Ляховенко могла быть причастна к хищению «баснословных миллиардов», поскольку жила в съемной комнате.

Как писал «Коммерсантъ» по информации СК, следователи получали взятки от хакеров из группировки Infraud Organization, которые продавали данные иностранцев в даркнете через их адвоката Романа Мейера (он оформил явку с повинной и дал показания против Тамбиева). В обмен следователи препятствовали развитию уголовных дел или способствовали смягчению мер пресечения. Адвокат забирал часть полученных от хакеров для дачи взятки средств себе.

Изначально дело должны были передать в московский суд, но Верховный суд изменил территориальную подсудность по просьбе Генпрокуратуры. Ведомство предположило, что за длительное время работы в столичном управлении СК майор обрел связи в судейском корпусе, что лишает дело возможности объективного рассмотрения. Адвокаты настаивали, что этот довод остается не более чем версией, но дело направили в суд Балашихи.