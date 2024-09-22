В Севастополе объявили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности объявили в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем!!! Баллистика! Срочно принять меры безопасности», — написал он в 15:18 мск в своем телеграм-канале.
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