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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сигнал ракетной опасности объявили в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем!!! Баллистика! Срочно принять меры безопасности», — написал он в 15:18 мск в своем телеграм-канале.

Глава Севастополя сообщил о ракетной опасности в городе
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

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