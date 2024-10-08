В Турции поймали двух уроженок Узбекистана с золотом в половых органах

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Полиция задержала в турецком аэропорту шесть гражданок Узбекистана, летевших из Дубая, при попытке провезти внутри себя 84 золотых слитка, пишет издание Yeni Asir.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщин в городе Измир, а также мужчину, который должен был их встретить. При обыске пассажирок и автомобиля, в котором приехал их спутник, были изъяты 82 золотых слитка по 110 г каждый, 18 игровых приставок и контроллеров, а также три смартфона. Золото они везли в себе, его пришлось изымать хирургическим путем.

По данным Sozcu, всего было 166 слитков по 110 г каждый, однако 84 из них действительно находились в женщинах — их извлекли из половых органов женщин после решения суда. Рыночная стоимость слитков составила около 55 млн турецких лир (более $1,6 млн).

Всех семерых арестовали, возбуждено уголовное дело.

С начала 2024 года рублевая цена на золото выросла на 35%, неоднократно обновив исторический максимум с момента деноминации рубля в 1998 году. Третьего октября грамм золота стоил 8 105,13 руб.

В сентябре в Москве полицейские пресекли незаконный оборот драгоценных металлов стоимостью более 18 млн руб., остановив «газель», в которой находились двое мужчин. Они «добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета», уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры. Слитки отправили на экспертизу и выяснили, что в их составе золото, серебро, цинк и медь. Масса чистого золота составила не менее 2,5 кг.