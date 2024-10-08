Алиев прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле перед саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС.
Темой переговоров станет урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, сообщал помощник Путина Юрий Ушаков.
После переговоров с азербайджанским лидером у Путина запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Россия активно участвует в разработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В августе Путин посетил Баку с государственным визитом и подписал с Алиевым совместное заявление, подтверждающее, в частности, готовность Москвы содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений.
В том же месяце во время телефонного разговора Путин заявил Пашиняну о готовности помочь договориться с Алиевым.
В июле президент Азербайджана сообщил, что уже согласовано 80–90% текста мирного договора. По его словам, Армении, в частности, пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».
Саммит СНГ проходит в Москве под председательством Путина. В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.
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