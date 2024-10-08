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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле перед саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС.

Темой переговоров станет урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, сообщал помощник Путина Юрий Ушаков.

После переговоров с азербайджанским лидером у Путина запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Россия активно участвует в разработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В августе Путин посетил Баку с государственным визитом и подписал с Алиевым совместное заявление, подтверждающее, в частности, готовность Москвы содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В том же месяце во время телефонного разговора Путин заявил Пашиняну о готовности помочь договориться с Алиевым.

В июле президент Азербайджана сообщил, что уже согласовано 80–90% текста мирного договора. По его словам, Армении, в частности, пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».

Саммит СНГ проходит в Москве под председательством Путина. В мероприятии также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении.

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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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