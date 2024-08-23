Путин заявил Пашиняну о готовности помочь договориться с Алиевым

Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия готова участвовать в разработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил президент Владимир Путин премьер-министру Армении Николу Пашиняну в телефонном разговоре после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

23 августа у Путина и Пашиняна состоялся телефонный разговор. В канцелярии главы армянского правительства отметили, что российский президент проинформировал Пашиняна о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе. «Собеседники договорились при возможности провести встречу для обсуждения вопросов армяно-российской двусторонней повестки», — добавили там.

В Кремле подтвердили, что Путин выразил готовность России участвовать в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. «Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей», — говорится в сообщении. О том же самом российский лидер заявил на встрече с Алиевым 19 августа.

В июле президент Азербайджана сообщил, что уже согласовано 80–90% текста мирного договора. По его словам, Армении, в частности, пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».