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В Москве подписали соглашение о создании модной федерации БРИКС

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Новости Москвы
Делегаты BRICS+ Fashion Summit и Московской недели моды на обзорной экскурсии на ВДНХ
Делегаты BRICS+ Fashion Summit и Московской недели моды на обзорной экскурсии на ВДНХ (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

В Москве на форуме BRICS+ Fashion Summit подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, передает пресс-служба Фонда моды.

«Декларацию подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды более чем из 50 государств», — сказала Сергунина. Среди них — Россия, Индия, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения.

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Фото:пресс-служба O'stin

Главными задачами объединения станут укрепление партнерских связей между отраслевыми сообществами стран, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок.

Еще одной целью создания модной федерации станет продвижение устойчивых и экологичных практик. По словам заммэра, «осознанное производство и потребление будут в центре повестки федерации».

Заключившие соглашение страны планируют уделять больше внимания внедрению новых технологий, сохранению культурного наследия и народных ремесел, в будущем хотят организовывать совместные информационные и образовательные проекты.

Как отметил председатель cовета по дизайну одежды Индии Сунил Сети, необходимость создания такой организации «давно назрела», поскольку развивающимся рынкам нужна собственная платформа.

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Форум BRICS+ Fashion Summit прошел с 3 по 5 октября в Москве и собрал представителей более 100 стран. Программа была посвящена, в частности, международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям и инвестициям.

Организатором саммита был Культурный фонд развития моды и дизайна «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы.

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