Орнелла Мути и ее дочь приехали на Московскую неделю моды
Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли приехали в Москву, Ривелли станет моделью на показе в рамках Московской недели моды, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МНМ.
«В рамках недели моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли, она станет моделью на показе Maison Esve (4 марта 17.00, ЦВЗ «Манеж»)», — уточнили в пресс-службе.
В 2018 году Орнелла Мути рассказала о желании получить российское гражданство. Тогда она отметила, что у нее есть жилплощадь в столице, но нет паспорта. В 2016 году «Вести» сообщили, что актриса купила квартиру в Москве на улице Остоженка, рядом с храмом Христа Спасителя.
2 марта 2024 года МНМ открылась гала-показом отечественных дизайнеров на выставке-форуме «Россия». Хедлайнером мероприятия стал рэп-исполнитель Тимати. Московская неделя моды продлится до 8 марта включительно, на ней пройдут показы более 50 российских брендов из 36 городов. В первый раз мероприятие прошло в середине июня 2022 года, ее гостями стали более 1,6 млн человек.
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