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Одежный ретейлер O'stin назвал главную проблему fashion-индустрии

Главная проблема модной индустрии — перепроизводство, считает управляющий директор O'stin Ирина Осянина. Способа полной переработки текстиля пока нет, а производство одежды, по оценкам экспертов, дает 10% выбросов парниковых газов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Перепроизводство товаров — главная проблема, с которой сейчас сталкивается мировая индустрия моды. Об этом заявила управляющий директор сети магазинов одежды и аксессуаров O'stin Ирина Осянина на сессии Brics+Fashion Summit в «Зарядье», передает корреспондент РБК.

Для производителей одежды важно, чтобы технологии производства были правильными и максимально не загрязняющими окружающую среду. Но переработать одежду сложно и не всегда возможно, признает Осянина. «Текстиль, к сожалению, практически невозможно переработать. Его можно разделить на благотворительность, на ветошь, которая, может быть, в каких-то производствах используется. Но до сих пор нет хорошей, доступной технологии, как это перерабатывать — ни фурнитуру, ни ткани», — рассказала Осянина.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Мировая модная индустрия обеспечивает около 10% глобальных выбросов парниковых газов, заявил на сессии Джем Алтан, президент Международной федерации одежды (International Apparel Federation, в нее входят члены из более чем 40 стран). Федерация работает и с производителями одежды, и с модными дизайнерами для того, чтобы сделать процессы «более зелеными», но для этого между участниками отрасли должна быть коллаборация, говорит Алтан.

Для уменьшения влияния fashion-индустрии на экологию, по мнению управляющего директора O'stin, необходимо в том числе грамотно рассчитывать объемы закупок и выходить из сезона с наименьшими остатками товаров. «Основная проблема фэшн-бизнеса — это все-таки перепроизводство. И я очень радуюсь тренду, когда наши покупатели хотят не побольше чего-нибудь — неважно чего — подешевле купить, а когда они действительно присматриваются: а что в составе, а какое здесь качество? Мне кажется, это правильная дорога», — подчеркнула Осянина.

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Второй BRICS+ Fashion Summit под эгидой Московской недели моды проходит 2–5 октября в Московском концертном зале «Зарядье». Организатором саммита выступает Культурный фонд развития моды и дизайна «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы.

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