Госавтоинспекция: «Тойота» вылетела с набережной в реку на юге Москвы

Автомобиль вылетел с набережной в реку на юге Москвы

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На набережной Марка Шагала на юге Москвы «Тойота» наехала на ограждение и вылетела в Москва-реку, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На набережную, где случилась дорожная авария, уже вызвали водолазов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

В салоне были несколько пассажиров, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник. «Из салона вылезли несколько человек, выбрались из воды и ушли в неизвестном направлении», — сказал он.

Ранее телеграм-канал «Маленькие большие новости» со ссылкой на источник сообщил, что автомобиль вылетел в реку возле бизнес-центра «Ривер Плаза», есть пострадавшие.

В сентябре другая «Тойота» вылетела на тротуар в центре Москвы и совершила наезд на пешехода и четыре стоящих транспортных средства. Пешехода госпитализировали.

ДТП произошло у здания РГГУ. Пострадали женщина 40 лет, девушка 25 лет и мужчина.