 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ТАСС назвал отказ тормозов причиной массового ДТП в Подмосковье

Причиной столкновения грузовика с десятком автомобилей мог стать отказ тормозов, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, у грузовика, который врезался в несколько автомобилей, запустив цепную реакцию из столкновений, отказали тормоза», — сказал собеседник агентства.

В массовом ДТП в Подмосковье погибли три человека
Общество

Днем 7 октября на 103-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись пять легковых автомобилей и шесть грузовиков. В результате происшествия пострадали шесть человек, трое из них скончались. На участке дороги, где произошла авария, организовали реверсивное движение.

ТАСС назвал отказ тормозов причиной массового ДТП в Подмосковье
Video

Ранее в МЧС призвали водителей быть осторожными на дороге из-за сильного дождя, который прошел в столице и области в ночь с 6 на 7 октября.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ДТП Подмосковье тормоза
Материалы по теме
В массовом ДТП в Подмосковье погибли три человека
Общество
Футболисты «Ростова» попали в ДТП после матча со «Спартаком»
Спорт
Кадры с места аварии в Подмосковье, где самосвал протаранил 10 машин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Эксперты объяснили невозможность переноса крупных майнинг-фермКрипто, 16:45
Киев исключил продление соглашения по транзиту газа с МосквойЭкономика, 16:38
Кириленко назвал давление МОК единственной преградой для снятия санкцийСпорт, 16:35
В Госдуме предложили упростить получение земли многодетными семьямиНедвижимость, 16:29
В СК и МЧС подтвердили отставки начальников региональных управленийПолитика, 16:29
Минобороны сообщило об отбитых попытках атак ВСУ в Курской областиПолитика, 16:28
Как Израиль прожил год после нападения ХАМАС. ФотогалереяОбщество, 16:23 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Финская школа ответила на скандал из-за изучения русского языкаОбщество, 16:23
В Таджикистане отказались снова играть со сборной РоссииСпорт, 16:21
МВД раскрыло новую схему мошенничества с поддельными приказами ФСБОбщество, 16:20
Силуанов анонсировал индексацию пенсии на уровень инфляцииЭкономика, 16:04
В России предложили изменить требования к строительству школНедвижимость, 16:00
Зарезавшим девушку в Саратове оказался бывший участник военной операцииОбщество, 15:52
KLM счел нечестной конкуренцию с Китаем из-за российского небаБизнес, 15:49