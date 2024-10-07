ТАСС назвал отказ тормозов причиной массового ДТП в Подмосковье
Причиной столкновения грузовика с десятком автомобилей мог стать отказ тормозов, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По предварительным данным, у грузовика, который врезался в несколько автомобилей, запустив цепную реакцию из столкновений, отказали тормоза», — сказал собеседник агентства.
Днем 7 октября на 103-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись пять легковых автомобилей и шесть грузовиков. В результате происшествия пострадали шесть человек, трое из них скончались. На участке дороги, где произошла авария, организовали реверсивное движение.
Ранее в МЧС призвали водителей быть осторожными на дороге из-за сильного дождя, который прошел в столице и области в ночь с 6 на 7 октября.
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