В Сети показали место гибели альпинистов при восхождении на гору в Непале

Предполагаемое место гибели альпинистов (Фото: annapiunova / VK)

Пятеро российских альпинистов сорвались с почти 7 тыс. м при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, сообщила представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова на своей странице во «ВКонтакте».

По ее данным, альпинисты, находившиеся в связке, не удержались на высоте 6800 м и рухнули вниз.

В альпинистском спорте связкой называют группу людей, связанных общей веревкой, с целью безопасного преодоления сложного горного рельефа. Как правило, связываются небольшие опытные коллективы.

Александр Душейко при восхождении на гору Дхаулагири в Непале (Фото: rossia / VK) Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Фото: rossia / VK Предполагаемое место гибели альпинистов (Фото: annapiunova / VK)

Экспедиция вышла из высотного лагеря в 6:00 два дня назад, 6 октября. В последний раз с ними удалось связаться в 11:00, затем связь была утрачена. Тела нашли на высоте 7,1 км. Погибли Александр Душейко, который возглавлял группу, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.

РБК направил запрос в посольство России в Непале и офис Федерации альпинизма России.

Высота горы Дхаулагири (с санскрита «Белая гора») — 8167 м, массив тянется на 120 км. Гора занимает седьмое место по высоте в мире, впервые ее покорили в 1960 году. Маршрут по горе осложняется 400-метровым скальным барьером, который начинается с высоты 7,1 км. Верхняя его часть прикрыта ледовой шапкой, нависающей над скальной стеной, что требует от альпинистов выносливости и высокого мастерства.