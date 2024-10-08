Пять российских альпинистов погибли на горе Дхаулагири в Непале

Пятеро членов экспедиции сорвались связкой с высоты 7,6 км. Шестой россиянин перед последним этапом остался в лагере и отказался от восхождения, после нескольких суток на горе его эвакуировали в госпиталь

Дхаулагири, Непал (Фото: Константин Михайлов / Global Look Press)

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, сообщила The Himalayan Times компания Heli Everest, проводившая спасательную операцию.

Издания называет имена погибших: Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой.

Экспедиция вышла из высотного лагеря в 6:00 два дня назад, 6 октября. В последний раз с ними удалось связаться в 11:00 утра, затем связь была утрачена. Тела нашли на высоте 7,1 км. Предполагается, что они упали с высоты 7,6 км. Погибшие сорвались связкой, рассказала представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова.

РБК направил запрос в посольство России в Непале и офис Федерации альпинизма России.

С этой группой гору покорял шестой альпинист Валерий Шамало, но он отказался продолжить восхождение и остался на высоте 7,4 км. Шамало отказался от восхождения из-за плохого самочувствия, он три ночи провел выше 7 км и сам спустился до лагеря на высоте 6,1 км, его вертолетом эвакуировали в госпиталь.

Кроме того, 5 октября восхождение завершили россиянин Денис Алексенко и белорус Артем Ценцевицкий, они вернулись в основной лагерь.

Хронику восхождения Душейко вел на своей странице «ВКонтакте». Экспедицию альпинисты начали 6 сентября. «Идем со своими палатками, с кухней и кают-компанией, лагерь ставим за 20–30 минут. Погода не радует, но мы сознательно вышли раньше, чтобы успеть акклиматизироваться и провесить гору, до начала сезона», — писал он. В нескольких записях позже он тоже жаловался на погоду: «Прогноз погоды на ближайшие 10 дней не радует, еле успели свалить с горы, за все время были только два нормальных солнечных дня и парочка с переменной облачностью».

Высота горы Дхаулагири (с санскрита «Белая гора») — 8167 м, массив тянется на 120 км. Она занимает седьмое место по высоте в мире, впервые ее покорили в 1960-м, гора стала последним «восьмитысячником», покоренным человеком. Долгое время непройденной оставалась ее северная стена: сложность маршрута заключается в наличии 400-метрового скального барьера, который начинается с высоты 7,1 км. Верхняя его часть прикрыта ледовой шапкой, нависающей над скальной стеной, что требует от альпинистов выносливости и высокого мастерства.

Год назад на Дхаулагири погибла 38-летняя пермская альпинистка Надежда Оленёва (чемпионка России по альпинизму), она упала в расщелину на высоте 6 км.