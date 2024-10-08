ТАСС узнал, что в деле блогера Лерчек может появиться фигурант-айтишник

Валерия Чекалина (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В уголовном деле блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина может появиться новый фигурант из числа IT-специалистов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В деле может появиться новый фигурант из IT-сегмента сотрудников Чекалиных. Сотрудничество с ним велось более двух лет. По предварительным данным, именно он имел доступ к денежным транзакциям за марафоны, которые проводили Артем и Валерия Чекалины», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в МВД России

Накануне ТАСС сообщил, что Лерчек могла вывести из России более $1 млн. По предварительным данным, деньги выводились и обналичивались через ОАЭ.

Лерчек известна как автор фитнес-марафонов в соцсетях. В Instagram (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена) на нее подписаны более 11 млн человек.

В 2023 году против Чекалиных возбудили дело об уклонении от уплаты налогов, также Лерчек проходила по делу об отмывании денег. Оба уже закрыли — в декабре 2023 и марте 2024 года соответственно. Блогер выплатила Федеральной налоговой службе (ФНС) примерно 500 млн руб.

В минувшем августе Лерчек официально развелась с мужем, а в октябре Чекалиным предъявили новое обвинение — в переводе валюты по недостоверным документам.

Бывших супругов обвинили в том, что при реализации курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Обвинение предъявлено по пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). По ней грозит до десяти лет лишения свободы.