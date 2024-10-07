ТАСС узнал, что Лерчек могла вывести из России более $1 млн
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, и ее бывший муж Артем Чекалин могли вывести за рубеж более $1 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, деньги выводились и обналичивались через ОАЭ. Как уточнил собеседник агентства, «вывод продолжался вплоть до их развода» — августа 2024 года. «Свыше 250 млн руб. было выведено около двух лет назад», — добавил он.
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.
Лерчек и ее бывшему мужу 4 октября предъявили новое обвинение. По версии следствия, при продаже фитнес-марафонов они проводили валютные операции с использованием подложных документов и таким образом вывели за рубеж более 250 млн руб. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Лерчек не признала вину. Она, Чекалин и их бизнес-партнер находятся под домашним арестом.
Это уже третье уголовное дело, которое возбудили на бывших супругов. Прошлой весной против них завели дело об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, Лерчек проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США. Оба дела уже закрыли — в декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно.
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