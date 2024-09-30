Адвокат экс-мэра Сочи пообещал обжаловать возбуждение уголовного дела

Возбуждение уголовного дела против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского незаконно и будет обжаловано, сообщил «РИА Новости» адвокат экс-главы города Павел Зайцев.

«Незаконно возбужденное уголовное дело. В деле находится фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела <...>, задержание было с нарушениями», — объяснил Зайцев.

Он также счел недопустимыми доказательства, полученные в ходе расследования. А раз нет нужных доказательств, то отсутствует состав преступления, и, по мнению адвоката, уголовное дело должно быть прекращено.

Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2024-го. После отставки он отправился добровольцем в зону военной операции на Украине.

Экс-главу города арестовали 25 сентября. Ему вменяют ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата в особо крупном размере. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. По словам адвоката, речь идет о присвоении двух земельных участков, ущерб по делу следствие оценило в 3,7 млн руб. Бывший чиновник свою вину отрицает.