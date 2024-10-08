МИД назвал условие «смены природы конфликта» на Украине

Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Разрешение Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России изменит природу конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, ссылаясь на слова президента. Его слова передает «РИА Новости».

«Позиция России на этот счет была исчерпывающе изложена президентом России Владимиром Путиным. Ведь очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», — сказал Грушко в ответ на вопрос об оценке Москвой дискуссии стран НАТО по снятию ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

Накануне президент Эстонии Алар Карис заявил, что опасения по поводу того, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной для ударов по России приведет к эскалации, «неоправданны». В статье для Politico он провел аналогию между Берлинской стеной и ограничениями Запада, призвав сломать «стену ограничений» для Украины.

В сентябре Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».

Он заявил, что Украина не в состоянии наносить такие удары сама. По его словам, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает, кроме того, только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Однако США ограничивали Киев в такой возможности, в Белом доме подчеркивали, что эта позиция неизменна.

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что смена политики в отношении этого вопроса может обсуждаться. Об этом он сказал перед поездкой на Украину для встречи с украинским лидером. Некоторые западные лидеры, в том числе экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступали за снятие ограничений.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий.