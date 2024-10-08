Маск объяснил привлекший внимание Секретной службы пост о Камале Харрис

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил свой пост об отсутствии желающих покушаться на жизнь кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис тем, что считает ее марионеткой. Об этом предприниматель рассказал в интервью американскому журналисту Такер Карлсон, опубликованном в соцсети Х (Twitter) телеведущего.

В середине сентября после двух покушений на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Маск в соцсетях задался вопросом об отсутствии покушений на американского лидера Джо Байдена и вице-президента Харрис. Позднее он удалил пост, а Секретная служба США начала расследование в отношении публикации.

Комментируя ситуацию вокруг поста во время беседы с Карлсоном, Маск предположил, что покушение на Харрис никому не выгодно.

«Я пошутил, что никто даже не пытается убить Камалу, потому что это бессмысленно. Чего вы этим добьетесь? Ничего. Они просто поставят еще одну марионетку», — сказал предприниматель.

Маск заявил о поддержке Трампа в предвыборной гонке после попытки убийства политика в июле. 5 октября бизнесмен пришел поддержать Трампа на митинге в Батлере, где на республиканца совершили покушение. Маск назвал случившееся проверкой характера и заявил, что Трамп после стрельбы вскинул кулак в воздух, в то время как другой президент «не мог подняться на лестничный пролет».

Позднее он сменил фотографию своего профиля в соцсети Х в поддержку бывшего президента. На новой фотографии Маск стоит на фоне американского флага в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again (от англ. «Сделаем Америку снова великой»).