В Киеве и Одессе прогремели взрывы

В Киеве и области работает ПВО, сообщили местные власти. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве прогремели взрывы, сообщает «Суспільне». Мэр Виталий Кличко рассказал, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

В городе звучит воздушная тревога, сообщили в местной военной администрации. Власти Киевской области также заявили о работе ПВО.

Позднее о взрывах в Одессе сообщил мэр Геннадий Труханов.

Сигналы тревоги звучат в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Около получаса назад взрывы прозвучали в Харькове, писало «Суспільне».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.