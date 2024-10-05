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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и Одессе прогремели взрывы

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Военная операция на Украине
В Киеве и области работает ПВО, сообщили местные власти. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве прогремели взрывы, сообщает «Суспільне». Мэр Виталий Кличко рассказал, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

В городе звучит воздушная тревога, сообщили в местной военной администрации. Власти Киевской области также заявили о работе ПВО.

Позднее о взрывах в Одессе сообщил мэр Геннадий Труханов.

Сигналы тревоги звучат в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Около получаса назад взрывы прозвучали в Харькове, писало «Суспільне».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Киев Виталий Кличко Воздушная тревога взрывы Харьков Одесса
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