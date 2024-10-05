В Киеве и Одессе прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщает «Суспільне». Мэр Виталий Кличко рассказал, что в столице работают силы противовоздушной обороны.
В городе звучит воздушная тревога, сообщили в местной военной администрации. Власти Киевской области также заявили о работе ПВО.
Позднее о взрывах в Одессе сообщил мэр Геннадий Труханов.
Сигналы тревоги звучат в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
Около получаса назад взрывы прозвучали в Харькове, писало «Суспільне».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Рейтинг лучших акций за III квартал
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»
Цена на нефть показала рекордный рост
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов