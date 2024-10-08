Глава Ставрополья сообщил о сопротивлении Тринадцатого при задержании

Автор телеграм-канала «Тринадцатый» Егор Гузенко (считается близким к ЧВК «Вагнер») при задержании оказывал сопротивление, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам глава региона, Гузенко задержали во время праздника по случаю дня Кировского муниципального округа. Блогер вел себя вызывающе, отметил Владимиров.

«Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали. Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклаву, идет на наш праздник», — сказал губернатор.

По словам главы области, блогер оказывал полицейским «яростное сопротивление». Местные сотрудники полиции «не имели права не среагировать» на поведение Гузенко, отметил Владимиров.

Гузенко задержали 5 октября на центральной площади в Новопавловске в Ставропольском крае. На кадрах задержания он лежал лицом к земле, мужчину удерживали несколько полицейских. По данным Baza, в кармане у блогера обнаружили «сверток с неизвестным веществом», а из-за отказа пройти медосвидетельствование на него составили протокол об употреблении наркотиков, вещество отправили на экспертизу.

Mash утверждал, что причиной задержания стала драка с полицейским из-за маски Гузенко, которая пугала окружающих. Он отказался снять ее и набросился на сотрудников МВД, писал телеграм-канал.

На автора телеграм-канала «Тринадцатый» возбудили уголовное дело. Ему вменили ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти, до пяти лет лишения свободы, блогера отправили под арест на два месяца, передает Baza.