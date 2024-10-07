Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером в годовщину обострения в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и выразил уверенность в том, что страна поплатится за преступления и геноцид в секторе Газа.
«Так же как Гитлер однажды был остановлен общими усилиями человечества, и Нетаньяху с его убийствами будет остановлен. Израиль рано или поздно поплатится за геноцид, который он творит уже год», — написал он в Х. Его публикация приурочена к годовщине обострения конфликта в секторе Газа.
Турецкий президент неоднократно критиковал Израиль за действия в секторе Газа. Спустя месяц после последнего обострения конфликта между Израилем и ХАМАС Эрдоган заявил, что отказался от общения с Нетаньяху. Позднее он обвинил власти Израиля в нарушении международного права, а также назвал «резней» действия армии страны в секторе Газа.
Ровно год назад, 7 октября 2023 года, боевики ХАМАС напали на Израиль. Они нанесли по территории страны массированные ракетные удары, атаковали приграничные населенные пункты, взяли в заложники местных жителей и солдат. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи».
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