Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером в годовщину обострения в Газе

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и выразил уверенность в том, что страна поплатится за преступления и геноцид в секторе Газа.

«Так же как Гитлер однажды был остановлен общими усилиями человечества, и Нетаньяху с его убийствами будет остановлен. Израиль рано или поздно поплатится за геноцид, который он творит уже год», — написал он в Х. Его публикация приурочена к годовщине обострения конфликта в секторе Газа.

Турецкий президент неоднократно критиковал Израиль за действия в секторе Газа. Спустя месяц после последнего обострения конфликта между Израилем и ХАМАС Эрдоган заявил, что отказался от общения с Нетаньяху. Позднее он обвинил власти Израиля в нарушении международного права, а также назвал «резней» действия армии страны в секторе Газа.