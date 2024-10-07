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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером в годовщину обострения в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и выразил уверенность в том, что страна поплатится за преступления и геноцид в секторе Газа.

«Так же как Гитлер однажды был остановлен общими усилиями человечества, и Нетаньяху с его убийствами будет остановлен. Израиль рано или поздно поплатится за геноцид, который он творит уже год», — написал он в Х. Его публикация приурочена к годовщине обострения конфликта в секторе Газа.

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Фотогалерея 
TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 19: A woman holds a sign during a protest calling to bring back the hostages that were kidnaped last Saterday during Hamas&#39; and Palestinan militants attack on October 19, 2023 in Tel Aviv, Israel. As Israel prepares to invade the Gaza Strip in its campaign to vanquish Hamas, the Palestinian militant group that launched a deadly attack in southern Israel on October 7th, worries are growing of a wider war with multiple fronts, including at the country&#39;s northern border with Lebanon. Countries have scrambled to evacuate their citizens from Israel, and Israel has begun relocating residents some communities on its northern border. Meanwhile, hundreds of thousands of residents of northern Gaza have fled to the southern part of the territory, following Israel&#39;s vow to launch a ground invasion.

Турецкий президент неоднократно критиковал Израиль за действия в секторе Газа. Спустя месяц после последнего обострения конфликта между Израилем и ХАМАС Эрдоган заявил, что отказался от общения с Нетаньяху. Позднее он обвинил власти Израиля в нарушении международного права, а также назвал «резней» действия армии страны в секторе Газа.

Ровно год назад, 7 октября 2023 года, боевики ХАМАС напали на Израиль. Они нанесли по территории страны массированные ракетные удары, атаковали приграничные населенные пункты, взяли в заложники местных жителей и солдат. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи».

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Биньямин Нетаньяху Реджеп Тайип Эрдоган сектор Газа Израиль
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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