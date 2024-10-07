«Лаборатория Касперского» предложила уведомлять об утечках в «Госуслугах»
Информировать россиян об утечках персональных данных можно через портал «Госуслуги». С таким предложением на форуме «Кибертех» выступил директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского» Антон Иванов, передает корреспондент РБК.
По его словам, жертв утечки необходимо ставить в известность о случившемся. «Важны превентивные действия: если это маркетплейс, магазин и так далее, чтобы гражданин мог отреагировать, поменять учетные данные», — пояснил Иванов.
Ранее аналитики Positive Technologies назвали Россию лидером стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний в даркнете. По статистике F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), за первое полугодие 2024-го в утечках баз данных были 200,5 млн строк личной информации пользователей, за весь 2023-й — 397 млн, 2022-й — 1,4 млрд, в 2021-м их число составило всего 33 млн.
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