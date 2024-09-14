На Украине сообщили о 200 поджогах автомобилей военных

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Более 200 автомобилей, принадлежащих военным, подожгли на Украине, сообщил начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, передает «Страна.ua». Он не уточнил, о каком временном отрезке идет речь.

По словам Шумейко, около четверти этих преступлений совершили несовершеннолетние. В полиции призвали водителей не клеить на автомобили отметки, «которые могут идентифицировать их как военных», а также оставлять машины на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах.

Поджоги автомобилей военных на Украине, в частности принадлежащих сотрудникам военкоматов, происходят регулярно. В частности, 23 августа в Киеве подожгли сразу четыре машины. «Киев-24» сообщил, что они полностью сгорели, повреждения получили еще несколько стоящих рядом машин. Еще один автомобиль в тот день подожгли в Одессе, писала «Страна.ua».