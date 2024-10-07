Стала известна дата похорон оперировавшего Ельцина хирурга Акчурина

Акчурина похоронят 9 октября на Троекуровском кладбище в Москве, прощание состоится утром того же дня. Кардиохирург умер накануне в возрасте 78 лет после продолжительной болезни

Ренат Акчурин (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

Кардиохирурга Рената Акчурина, который в 1996 году провел операцию первому президенту России Борису Ельцину, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 9 октября. Об этом сообщило полпредство Татарстана в телеграм-канале со ссылкой на сына врача Максима.

Церемония прощания состоится в тот же день в 10:00 в Институте клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова.

Акчурин умер накануне, 6 октября, после продолжительной болезни.

Врачу было 78 лет. В последние годы он занимал должность заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова.

Акчурин в ноябре 1996 года провел Ельцину операцию на открытом сердце. Это произошло после того, как в июне у того случился инфаркт — за несколько дней до второго тура выборов президента. Ельцину сделали шунтирование. За проведением операции наблюдал обучавший Акчурина американский хирург Майкл Дебейки.

Вмешательство прошло успешно — сердце президента заработало. Ельцин умер в 2007 году в возрасте 76 лет. Акчурин говорил, что в последнее время перед смертью политика не наблюдал его, поводов для этого не было, хотя «сердечная недостаточность потихоньку прогрессировала». Кардиохирург отмечал, что срок жизни Ельцина после операции 1996 года «с медицинской точки зрения можно считать хорошим результатом».

Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижане в Узбекистане. В 1964 году он поступил в местный медицинский институт, а через четыре года перевелся в Первый Московский медицинский институт (сейчас университет) им. И.М. Сеченова, который окончил в 1971 году.

Он начинал работу участковым терапевтом, был хирургом, травматологом. С 1984 года стал специализироваться на кардиохирургии, прошел обучение у Дебейки. В 1985 году был назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. академика А.Л. Мясникова, с 2009 года был замгендиректора по хирургии НМИЦ кардиологии им. Чазова (НИИ им. Мясникова — подразделение НМИЦ им. Чазова).