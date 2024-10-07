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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области взорвали машину начальника районного отдела полиции

Сюжет
Военная операция на Украине

Начальник отделения полиции в поселке Новотроицкое Херсонской области ранен в результате подрыва его машины, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел около 10:40 мск у магазина «Троя». Начальник ОМВД «Новотроицкое» получил минно-взрывную травму, его доставили в больницу. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «б, е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство из-за осуществления служебной деятельности, совершенное общеопасным способом). Оперативники уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и отправили улики на экспертизу.

По данным базы СПАРК, руководителем ОМВД «Новотроицкое» значится Сергей Ляшко

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Фото:СК РФ

В ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года, неоднократно взрывались автомобили местных чиновников и силовиков. В частности, 3 октября в запорожском Бердянске в машине бывшего украинского судьи, который теперь работает в России, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина выжил.

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Теги
Херсонская область подрыв автомобиля покушение на убийство
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