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Военная операция на Украине ,  
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В Бердянске взорвали машину бывшего судьи

Рогов рассказал о взрыве машины бывшего судьи в Бердянске
Сюжет
Военная операция на Украине

В Бердянске в Запорожской области в машине бывшего судьи произошел взрыв, владелец автомобиля жив, сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«В Запорожской области совершен теракт. В Бердянске в автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство», — рассказал Рогов.

Он уточнил, что бывший украинский судья, который теперь работает в России, жив, угрозы его здоровью нет.

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24 июля на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека, один из которых оказался офицером Минобороны. В тот же день подозреваемого Евгения Серебрякова задержали в Турции. На допросе он рассказал, что сотрудничал с украинскими спецслужбами.

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Бердянск взрывное устройство судья теракт Запорожская область взрыв автомобиля
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