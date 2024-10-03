В Бердянске взорвали машину бывшего судьи
В Бердянске в Запорожской области в машине бывшего судьи произошел взрыв, владелец автомобиля жив, сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«В Запорожской области совершен теракт. В Бердянске в автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство», — рассказал Рогов.
Он уточнил, что бывший украинский судья, который теперь работает в России, жив, угрозы его здоровью нет.
24 июля на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали два человека, один из которых оказался офицером Минобороны. В тот же день подозреваемого Евгения Серебрякова задержали в Турции. На допросе он рассказал, что сотрудничал с украинскими спецслужбами.
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов