Не менее пяти человек погибли на авиашоу в Индии
По меньшей мере пять человек погибли и 40 пострадали во время давки на авиашоу в индийском городе Ченнаи, сообщает газета The Indian Express со ссылкой на полицию.
Как уточняет издание, на пляже во время мероприятия, посвященного 92-летию Военно-воздушных сил (ВВС) Индии, началась давка: посмотреть выступление собрались 1,2 млн человек. На такое количество посетителей площадка не была рассчитана. Пик давки начался ближе к концу шоу, кроме того, из-за долгого нахождения под солнцем без воды люди падали в обморок. Как уточняет издание, во время авиашоу стояла 36-градусная жара.
«Более 150 человек получили помощь в разных частях города из-за обезвоживания и стресса, с которыми они столкнулись. Сообщается об одной смерти на пляже, еще одной — около моста Нейпир. Другие жертвы скончались по пути домой», — уточнил полицейский. По его словам, люди погибли не из-за давки, а из-за жары.
2 сентября в штате Раджастхан на северо-западе Индии из-за технической неисправности разбился истребитель МиГ-29 ВВС страны. Авиакатастрофа произошла во время ночной тренировки, пилот катапультировался, он выжил.
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