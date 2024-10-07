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Не менее пяти человек погибли на авиашоу в Индии

The Indian Express: как минимум пять человек погибли на авиашоу в Индии

Не менее пяти человек погибли на авиашоу в Индии
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По меньшей мере пять человек погибли и 40 пострадали во время давки на авиашоу в индийском городе Ченнаи, сообщает газета The Indian Express со ссылкой на полицию.

Как уточняет издание, на пляже во время мероприятия, посвященного 92-летию Военно-воздушных сил (ВВС) Индии, началась давка: посмотреть выступление собрались 1,2 млн человек. На такое количество посетителей площадка не была рассчитана. Пик давки начался ближе к концу шоу, кроме того, из-за долгого нахождения под солнцем без воды люди падали в обморок. Как уточняет издание, во время авиашоу стояла 36-градусная жара.

«Более 150 человек получили помощь в разных частях города из-за обезвоживания и стресса, с которыми они столкнулись. Сообщается об одной смерти на пляже, еще одной — около моста Нейпир. Другие жертвы скончались по пути домой», — уточнил полицейский. По его словам, люди погибли не из-за давки, а из-за жары.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

2 сентября в штате Раджастхан на северо-западе Индии из-за технической неисправности разбился истребитель МиГ-29 ВВС страны. Авиакатастрофа произошла во время ночной тренировки, пилот катапультировался, он выжил.

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Индия погибшие жара пострадавшие авиашоу
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