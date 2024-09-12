Синоптик предсказал 115-летний рекорд жары в Москве

Тишковец: 13 сентября в Москве будет побит или повторен 115-летний рекорд жары

Фото: Андрей Любимов / РБК

В пятницу, 13 сентября, в Москве впервые за 115 лет температура воздуха установит новый рекорд, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В городе температура воздуха может прогреться от +26 до +29 °C, а в области — от +25 до +30 °C. «Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла для 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было +27,4», — заявил синоптик, назвав 13 сентября 120-м днем лета.

Температура воды в подмосковных водоемах в этот день будет составлять от +13 до +20 °C, уточнил он.

Непривычно жаркую для этого времени года погоду Тишковец объяснил «рекордно теплой ночью», которая наступит третий раз подряд.

«Облачность не позволит воздуху остыть ниже +15–18», — уточнил эксперт. По его словам, летняя погода продлится в столице еще как минимум десять дней.

Кроме того, примерно до 18:00 13 сентября в Москве будут ощутимы слабые и средние магнитные бури, добавил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил РБК, что сентябрь 2024 года будет в Москве теплым и очень сухим. Он объяснил это действием антициклона. «До 20-го числа нет ни малейшего намека на дожди», — рассказал эксперт.