В Индии разбился истребитель МиГ-29

На вооружении Индии стоят свыше 80 истребителей МиГ-29 разных модификаций. Один из них потерпел крушение из-за «критической технической неисправности» на северо-западе страны. Пилот успел катапультироваться

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В штате Раджастхан на северо-западе Индии из-за технической неисправности потерпел крушение истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) страны, говорится в сообщении индийских ВВС в Х.

«Во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться», — сказано в сообщении.

Там также уточнили, что пилот выжил. По факту произошедшего проводится расследование.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-е годы в СССР. Самолет предназначен для поражения всех типов воздушных целей, в том числе в условиях постановки радиолокационных помех с использованием управляемых ракет и бортовой пушки, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. С момента первого полета в 1977 году у истребителя появилось множество модификаций. МиГ-29 в варианте «Б» и «К» экспортировались в том числе в Индию. Сегодня на вооружении страны стоит более 80 таких истребителей.

Как заявлял весной 2023 года министр обороны Индии Раджнат Сингх, страна намерена в ближайшие 5–10 лет потратить более $100 млрд на оборонные заказы. О том, что Индия ведет переговоры с Россией о поставках нескольких десятков истребителей МиГ-29 и модернизации имеющихся, еще в 2019 году писала The Economic Times со ссылкой на источники в индийском правительстве. В июле 2020-го Минобороны Индии официально одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние два десятилетия Россия обеспечила 65% закупок оружия Индией на сумму более $60 млрд. В январе Rеuters со ссылкой на источники писал, что Индия стремится дистанцироваться от России как поставщика оружия, но пытается действовать осторожно, чтобы не спровоцировать сближение Москвы с Пекином. Российский президент Владимир Путин в этом июле говорил о стратегическом партнерстве двух стран.