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Военная операция на Украине ,  
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Диверсант назвал сумму, обещанную за уничтожение двух истребителей ВКС

ФСБ: диверсантам за уничтожение двух истребителей ВКС пообещали ₽12 млн
Сюжет
Военная операция на Украине

Диверсант назвал сумму, обещанную за уничтожение двух истребителей ВКС
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Агентам, готовившим диверсию на базе Воздушно-космических сил (ВКС) России в Приморском крае, пообещали 12 млн руб. за уничтожение двух истребителей, рассказал один из осужденных. ФСБ опубликовала видео допроса.

«От некоего пользователя, который записан в Telegram как Tony Cash, поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артем. За это нам пообещали зарплату в 12 млн руб.», — уточнил задержанный.

В Чите 13 человек получили до 23 лет за диверсии на железных дорогах
Общество

В январе 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали 13 участников преступной группы. По данным ФСБ, из них 11 — россияне, еще двое — выходцы из стран Средней Азии, все 1998–2006 годов рождения. Ведомство назвало их причастными к поджогам объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсии на авиабазе ВКС в Приморском крае.

7 октября 2024 года 2-й Восточный окружной военный суд приговорил всех 13 к заключению на срок от четырех до 23 лет за подготовку диверсии на авиабазе ВКС. Четверых из них приговорили к 19–23 годам, восемь человек — к 8,5–16, еще одного — к четырем годам лишения свободы. Следствие выявило связь фигурантов с украинскими спецслужбами: от последних они получили за совершенные преступления от 15 тыс. до 100 тыс. руб.

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Теги
Украина ФСБ ВКС истребители Приморье Приморский край
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