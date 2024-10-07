Диверсант назвал сумму, обещанную за уничтожение двух истребителей ВКС

Video

Агентам, готовившим диверсию на базе Воздушно-космических сил (ВКС) России в Приморском крае, пообещали 12 млн руб. за уничтожение двух истребителей, рассказал один из осужденных. ФСБ опубликовала видео допроса.

«От некоего пользователя, который записан в Telegram как Tony Cash, поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артем. За это нам пообещали зарплату в 12 млн руб.», — уточнил задержанный.

В январе 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали 13 участников преступной группы. По данным ФСБ, из них 11 — россияне, еще двое — выходцы из стран Средней Азии, все 1998–2006 годов рождения. Ведомство назвало их причастными к поджогам объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсии на авиабазе ВКС в Приморском крае.

7 октября 2024 года 2-й Восточный окружной военный суд приговорил всех 13 к заключению на срок от четырех до 23 лет за подготовку диверсии на авиабазе ВКС. Четверых из них приговорили к 19–23 годам, восемь человек — к 8,5–16, еще одного — к четырем годам лишения свободы. Следствие выявило связь фигурантов с украинскими спецслужбами: от последних они получили за совершенные преступления от 15 тыс. до 100 тыс. руб.