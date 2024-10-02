В Чите 13 человек получили до 23 лет за диверсии на железных дорогах

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Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор в отношении участников преступной группы по делу о серии диверсий на объектах железных дорог, сообщила пресс-служба инстанции.

По информации следствия, один из подсудимых, заинтересованный в «подрыве экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации» и желающий заставить российские власти прекратить военную операцию на Украине, организовал преступную группу, в которую вошли 12 его подельников.

С декабря 2022 года по январь 2023 года им удалось организовать 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения в Москве и Красноярском крае и подготовиться к теракту — поджогу истребителей в одной из воинских частей Приморья, считают следователи.

В материалах дела уточняется, что злоумышленники поджигали принадлежащие ОАО «РЖД» локомотив и релейные шкафы, а также трансформаторные подстанции.

В результате на скамье подсудимых оказались и в зависимости от содеянного получили:

Е. Д. Кусонц — 23 года лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима;

В. Г. Туртугешев — 21 год лишения свободы с отбыванием первых 5 лет 6 месяцев в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима;

А. А. Бегоян — 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев, с отбыванием первых 5 лет 6 месяцев в тюрьме, а оставшейся части наказания — в колонии строгого режима;

И. В. Демешов — 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в колонии строгого режима;

Остальные участники преступной группы получили от 8,5 до 16 лет колонии, а их пособник А. И. Нифонтов — 4 года лишения свободы.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски с требованием компенсации за поврежденное имущество.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.